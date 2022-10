I Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro primo stadio

ROMA – San Siro, Milano, 11 luglio 2023: i Pinguini Tattici Nucleari annunciano il loro primo concerto in uno stadio, dopo oltre due anni di numeri da record e un tour completamente sold out tra palazzetti, festival e arene estive, certificato platino dalla Siae per le oltre 300.000 presenze.

Il celebre prato dello stadio di San Siro è il luogo perfetto per consacrare il percorso dei Pinguini Tattici Nucleari come band e anche come team che negli anni ha saputo fare del gioco corale il proprio punto di forza. Una squadra capitanata da Riccardo Zanotti, accompagnato dagli inseparabili Elio Biffi, Nicola Buttafuoco, Simone Pagani, Matteo Locati e Lorenzo Pasini, che è passata dai lunghi viaggi “in un Ducato con le chitarre in mano”, come recita il testo di ‘Dentista Croazia’, a conquistare uno spazio che oggi sembra enorme.

I BIGLIETTI

Le prevendite per il concerto-evento allo Stadio Meazza di San Siro sono aperte da ora sul circuito TicketOne e Ticketmaster. Tutte le info su magellanoconcerti.it.

A due ore dall’annuncio sono già 30mila i biglietti venduti.

