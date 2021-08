Quinta discoteca chiusa in Riviera: in mille senza mascherina al live di Elettra Lamborghini

MISANO ADRIATICO (RIMINI) – Un migliaio di giovani accalcati e senza mascherina al Peter Pan Club di Misano Adriatico per il live di Elettra Lamborghini: è la quarta discoteca chiusa in provincia di Rimini nel giro di tre giorni, per il mancato rispetto delle norme anti Covid.

Nella scorsa nottata gli agenti della Polizia di Stato di Rimini hanno infatti effettuato dei controlli per verificare il rispetto delle misure per il contenimento della pandemia da Covid-19 nella nota discoteca di Misano Adriatico, sulle prime colline di Riccione. Gli agenti hanno constatato la mancanza di controlli da parte degli addetti all’ingresso per chi non indossava la mascherina e circa un migliaio di presenti assembrati nel locale, tanto da rendere difficoltoso il passaggio. I giovani dentro la discoteca inoltre erano tutti senza mascherina.

Una situazione che non ha potuto evitare la sanzione amministrativa nei confronti del titolare e la chiusura del locale per 5 giorni. Il Peter Pan allunga l’elenco delle discoteche più note della riviera chiuse per “assembramenti” nella settimana di ferragosto, dopo l’Ecu di Rimini, il Pascià e il Musica di Riccione e la Villa delle Rose di Misano Adriatico.