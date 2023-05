Beautiful, Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini nelle puntate girate a Roma: le anticipazioni

ROMA – Il set di Beautiful si sposta a Roma. I protagonisti della soap, in onda da oltre 30 anni, sono arrivati lo scorso week end nella Capitale per registrare alcuni episodi che andranno in onda a giugno in America (l’anno prossimo qui). E nelle puntante italiane, sei in tutto, ci saranno anche due guest star del Bel Paese: si tratta di Jasmine Carrisi e Ginevra Lamborghini.

La prima è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, e insieme al padre è stata una dei giudici dell’ultima edizione di ‘The Voice Senior’.

La seconda è l’ereditiera sorella della celebre cantante Elettra, fresca ex concorrente del Gf Vip, che ha fatto molto parlare per la liason con Antonino Spinalbese (ex di Belen Rodriguez). Entrambe hanno annunciato la loro partecipazione a Beautiful attraverso delle stories su Instagram.

GINEVRA LAMBORGHINI PR PER LA FORRESTER CREATION

Ginevra Lamborghini interpreterà una pr della Forrester Creation, la celebre casa di moda al centro della soap. La vedremo nelle puntate, girate in queste ore a piazza Navona, mentre è impegnata nel suo lavoro durante una sfilata di moda che si svolge proprio in uno dei luoghi più suggestivi della capitale.

COSA SUCCEDE NELLE PUNTATE ITALIANE DI BEAUTIFUL: IL BACIO TRA BROOKE E RIDGE

Non si sa molto di cosa accadrà nelle puntate italiane di Beautiful, ma Thorsten Kaye, il Ridge della soap, alla Dire ha parlato di “due persone che stanno cercando di ritrovarsi”. Che siano proprio Ridge e Brooke? Potrebbe essere. In una puntata girata nei giorni scorsi la coppia si scambia un bacio appassionato nella romantica cornice del Giardino degli Aranci.