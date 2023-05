VIDEO| Con Brooke e Ridge a Roma, una giornata davvero ‘Beautiful’

ROMA – Oltre 9mila episodi tra matrimoni, divorzi, nascite, morti, intrighi, personaggi risorti e visite dall’aldilà. E ancora, moda, rivalità, amore, passione e segreti. Tutto quello nella soap opera più popolare al mondo: ‘Beautiful’. In occasione del traguardo delle 9000 puntate – la prima risale al 23 marzo 1987 sulla CBS – la produzione sceglie di nuovo l’Italia per ambientare le sue storie che ormai fanno parte dell’immaginario di tutti.

LE INTERVISTE AL CAST DI BEAUTIFUL SULLA TERRAZZA DEL GRAND HOTEL PLAZA

L’agenzia Dire ha incontrato i protagonisti nel Grand Hotel Plaza di Roma, a 33 anni di distanza dall’approdo nella Capitale di quattro giovanissimi Clayton Norcross (Thorne Forrester), Ronn Moss (Ridge Forrester), Ethan Wayne (Storm Logan) e Teri Ann Linn (Khristen Forrester). Nel 1990 Roma si è fermata per il loro arrivo e folle di fan si sono accalcate davanti allo storico hotel a via del Corso per vedere i loro idoli. Ma la loro popolarità ancora continua. Abbiamo passato una giornata intera con Ridge (Thorsten Kaye), Brooke (Katherine Kelly Lang), Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), Carter (Lawrence Saint-Victor), Hope (Annika Noel), Liam (Scott Clifton) e Thomas (Mathiew Atkinson) sulla terrazza del Plaza da cui si può ammirare la Città Eterna a 360 gradi. Una vista mozzafiato che ha lasciato senza parole il cast, che si è prestato senza sosta a selfie, interviste, servizi fotografici, cambi d’abito e molto altro. Grandi professionisti, lontani dai capricci delle star.

Tra i segreti del successo di ‘Beautiful’ e l’amore dei protagonisti per Roma, abbiamo abbiamo mostrato a Brooke (interpretata dal primo episodio da Katherine Kelly Lang) un post di ‘Sapore di male’. La seguitissima pagina Instagram ha creato un meme con la foto di Brooke insieme a quella di Ridge e Taylor per spiegare la canzone di Annalisa ‘Mon Amour’, che racconta di un triangolo amoroso.

LE RIPRESE A ROMA DI BEAUTIFUL

Sono 6 le puntate ambientate nella Capitale, girate da oggi e fino il 17 maggio. Il pubblico italiano le potrà vedere in onda nella primavera 2024, mentre la messa in onda statunitense è prevista tra il 16 e il 23 giugno di quest’anno. Tre mesi di preparazione, 50 persone di crew e staff Usa sul set, 10 location a Roma, 5 location per pause e pranzi, 40 comparse, 8 van e 5 auto a disposizione, 8 unità di sicurezza e 100 pasti giornalieri, questi i numeri del set italiano affidato per la seconda volta alla Cannizzo Produzioni, che ha organizzato le riprese in location storiche: tra cui il Giardino degli Aranci, Colosseo, il Buco della serratura dell’Ordine di Malta, Piazza di Spagna, Fontana di Trevi, Pantheon, San Pietro in Montorio e in esclusiva il Cannone del Gianicolo.