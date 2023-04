Tg Politico Parlamentare, edizione del 17 aprile 2023

MIGRANTI, SCONTRO GOVERNO-OPPOSIZIONI

E’ scontro al Senato sul decreto Cutro: la maggioranza vuole una stretta sulla protezione speciale e l’opposizione fa muro. I sindaci e i governatori del centrosinistra sono contrari e accusano il governo di non avere una linea chiara ma di improvvisare. Risponde alle critiche il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, sostenendo che è stato proclamato lo stato di emergenza proprio per gestire gli arrivi con strumenti adeguati.

Il presidente della regione Sicilia di Forza Italia, Renato Schifani, chiede aiuto: “Siamo sommersi dagli sbarchi- dice- migliaia di persone hanno invaso l’hotspot di Lampedusa che può accogliere solo alcune centinaia di migranti”.

INFLAZIONE IN CALO, PRESSING UE SU MES E BALNEARI

A marzo l’inflazione registrata è in aumento del 7,6% su base annua e in calo dello 0,4% rispetto al mese precedente. I dati sono stati rivisti al ribasso dello 0,1% dall’Istat. A determinare la mini frenata dei prezzi è la componente energetica, con le bollette di luce e gas in flessione. Intanto, l’Europa torna in pressing sull’Italia sul Mes e sui balneari. La Germania accusa Roma che non ha ancora ratificato il Mes e così facendo impedisce agli altri paesi di chiedere gli aiuti per il sistema bancario. Arriva anche l’ultimatum sulle concessioni balneari che, secondo Bruxelles, vanno messe e gara in tempi brevi.

BERLUSCONI FUORI DALLA TERAPIA INTENSIVA

Dopo 12 giorni Silvio Berlusconi lascia la terapia intensiva. Il bollettino medico dell’ospedale San Raffaele spiega che lo stato clinico e la risposta alle cure hanno consentito il trasferimento dell’ex premier in un reparto di degenza ordinaria. “E’ una buona notizia, siamo tutti molto fiduciosi”, dice Paolo Zangrillo di Forza Italia, ministro della Pubblica amministrazione e fratello del medico che ha in cura Berlusconi. Il leader di Forza Italia era stato ricoverato lo scorso 5 aprile per una polmonite, sorta come complicanza di una leucemia cronica di cui soffre da tempo.

MATTARELLA DOMANI AD AUSCHWITZ CON LE SORELLE BUCCI

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è in visita di Stato in Polonia e domani pomeriggio il capo dello Stato sarà ad Auschwitz, dove deporrà una corona al muro delle esecuzioni. Mattarella visiterà il museo del campo di sterminio e prenderà parte alla “marcia dei vivi”. Alla cerimonia sono attesi 20 mila giovani da tutto il mondo, impegnati a tenere accesa la fiaccola della memoria. Parteciperanno alla visita con il presidente Mattarella le sorelle Andra e Tatiana Bucci, che nel marzo del ‘44 – quando avevano 4 e 6 anni – vennero deportate da Fiume ad Auschwitz e internate nel Kinderblock, la baracca dei bambini destinati agli esperimenti di Mengele.