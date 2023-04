VIDEO| Sarah Felberbaum è Tina Anselmi: “Oggi non c’è nessuna come lei”

ROMA – “Se vuoi cambiare il mondo devi esserci”. Questo il motto di Tina Anselmi, la prima ministra italiana raccontata nel film tv ‘Tina Anselmi – Una vita per la democrazia’ (il 25 aprile in prima serata su Rai1 e RaiPlay) diretto dal regista Luciano Manuzzi (una coproduzione Rai Fiction Bibi Film). Partigiana a sedici anni e sindacalista in difesa delle operaie, nel 1976 è stata la prima donna ad aver ricoperto in Italia la carica di ministra (del Lavoro). Grazie a lei le differenze salariali tra uomini e donne vengono abolite. Due anni dopo è diventata ministra della Salute. Durante il suo incarico è stata approvata la legge che ha introdotto il Servizio sanitario nazionale. Nella sua carriera politica è stata anche presidente della Commissione di inchiesta sulla loggia massonica P2. “E’ stata la parte più difficile da interpretare perché dovevo capire cosa stessi leggendo sulla Commissione P2. La parte più emozionante, invece, il racconto sul rapimento di Aldo Moro (ex presidente della Democrazia Cristiana, ndr)”, ha raccontato Sarah Felberbaum, voce e volto di Tina Anselmi. Per questo ruolo “non ho lavorato sull’aspetto estetico ma sul corpo, in maniera diversa dal solito. Ho avuto modo di trasformarmi – ha raccontato l’attrice – ho preso peso, ho lavorato sulla camminata. Per me è stata una gioia interpretare questa donna. Ho letto tante cose su di lei e l’ho studiata davvero tanto. Credo che – ha concluso – questo film possa dare alle nuove generazioni la grinta necessaria per continuare il lavoro di Tina Anselmi“.

FELBERBAUM: “OGGI IN POLITICA NON C’È NESSUNA COME LEI”

“Al momento non c’è nessuno come Tina Anselmi. Seguo la politica ma con la giusta distanza. Credo non ci sia una donna come lei”. Così Sarah Felberbaum all’agenzia Dire, in occasione della presentazione del film tv ‘Tina Anselmi – Una vita per la democrazia’. “Nel mondo del cinema c’è ancora molto da fare per la parità salariale, stiamo combattendo. Delle cose sono cambiate – ha detto Felberbaum – ma non dobbiamo mai smettere di volere la parità”.

Spesso unica donna in un mondo di uomini, ha speso tutta la sua vita per la democrazia con gentilezza. Un garbo che faceva rumore e attraverso cui ha vinto numerose battaglie. “Guardando questo film ci si deve chiedere dove è finita la bellezza, la gioia e la passione della politica. Attualmente sono aspetti che si sono inariditi. Dove è finita la gioia di occuparsi degli altri? Intendere la politica come un darsi agli altri è la lezione di Tina che ancora oggi possiamo cogliere”, ha sottolineato il regista. “Ho incrociato Tina Anselmi per motivi personali. Lei è stata un’eroina civile che ha aiutato la democrazia in un periodo difficile. Aveva la qualità di andare incontro alle persone, una caratteristica che la politica dovrebbe avere oggi”, ha aggiunto Maria Pia Ammirati, direttore Rai Fiction. Nel cast anche Alessandro Tiberi (Giovanni Di Ciommo), Sara D’Amario (Nilde Iotti), Gaetano Aronico (Aldo Moro), Enrico Mutti (Benigno Zaccagnini), Antonio Piovanelli (Sandro Pertini), Andrea Pennacchi (Ferruccio, papà di Tina Anselmi), Paola Buratto, Benedetta Cimatti, Filippo Velardi, Gaetano Aronica, Michele De Paola, Piero Cardano, Valentina Ghelfi e Stefania Bogo.