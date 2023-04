Natalie Caldonazzo va l’Isola dei famosi e saluta il suo Napo

BOLOGNA – Comincia oggi L’Isola dei Famosi, il reality di Canale 5 in cui 13 vip verranno ‘scaricati’ sulle spiagge dell’Honduras, bellissime ma senza le comodità a cui sono abituati, e dovranno procurarsi il cibo, accendere il fuoco, cimentarsi con prove fisiche durissime cercando di evitare la nomination e l’eliminazione. Un percorso estremo, lontano dai propri affetti. Tra i concorrenti di questa edizione c’è chi lascia a casa non solo figli o compagni, ma anche il migliore amico a quattro zampe. È il caso di Nathaly Caldonazzo, che ha dovuto salutare sua figlia Mia (il nome è un omaggio a Mia Farrow), avuta nel 2004 con l’imprenditore napoletano Riccardo Sangiuliano, e il suo splendido bulldog francese, dal nome particolare: Napo De Napis. Più semplicemente Napo.

È LA SECONDA VOLTA CHE VA ALL’ISOLA

Caldonazzo è un volto noto al pubblico: nata a Roma nel 1969, esordisce giovanissima come ballerina in alcuni show di punta della Rai, e ottiene diversi ruoli sia in pellicole del grande schermo (come Paparazzi) che in serie televisive (Centovetrine). Nel 1997 entra a far parte della compagnia del Bagaglino. Recentemente si dedica soprattutto al teatro e alla pittura. È la seconda volta che partecipa a L’Isola dei Famosi, ed è stata anche concorrente del Grande Fratello Vip. Nel 2019 ha partecipato a Temptation Island con l’allora fidanzato Andrea Ippoliti: la relazione era cominciata nel 2016 e si è conclusa proprio durante il programma. Ma la sua storia d’amore più famosa è senza dubbio quella con Massimo Troisi, iniziata nel ’92 e terminata con la morte dell’attore napoletano. Caldonazzo rievoca spesso il suo legame con Troisi sul suo profilo Instagram.

L’ARRIVO DI NAPO NELLA VITA DI LEI: “AMORE A PRIMA VISTA”

Ma come è arrivato Napo nella vita di Caldonazzo? Lo racconta lei stessa in un’intervista: il simpatico ‘bullo’ (così i padroni di questa razza chiamano affettuosamente i loro piccoletti) era in realtà di una sua amica che però non poteva più prendersene cura. Così, nel 2019, quando il cagnolino ha due anni, decide di cederlo a Nathaly: “Ed è stato amore a prima vista“, confessa la showgirl. L’attrice fino ad allora non conosceva questa razza, ma ne è subito rimasta colpita: dice che Napo è “simpaticissimo” e sottolinea che ha un bisogno costante di contatto fisico. “È un po’ ‘accolloso’“, scherza. Tanto che le si spalma addosso quando Caldonazzo guarda la tv sul divano.

Napo ama anche giocare con la pallina, “come tutti i cani”, e “andare al parco”, racconta sempre l’attrice, smentendo il luogo comune per cui alcuni quattro zampe siano ‘da salotto’: se infatti è vero che alcune razze hanno più bisogno di movimento, ogni cane ha bisogno di passeggiare e socializzare.

“IL MUSO PIÙ DOLCE DEL MONDO”

Caldonazzo, comunque, dice che Napo è il suo “miglior amico”, e lo dimostra postando su Instagram foto in cui lo descrive come “il muso più dolce del mondo“.

Caldonazzo è talmente innamorata di Napo da cullarlo per la ninna nanna:

E da perdonarlo e riderci su anche quando combina qualche guaio:

Chissà se Napo tiferà per vedere Nathaly in finale a L’Isola dei Famosi o per riaverla a casa il prima possibile.