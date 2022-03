De Sica: “Il nostro ‘Altrimenti ci arrabbiamo’ non è un sacrilegio”

ROMA – “Bud Spencer e Terence Hill sono un cult, hanno creato un successo. Come abbiamo fatto io e Massimo Boldi. Ma se andiamo ad analizzare dal punto di vista produttivo Lucky Red si è sforzata molto di più del vecchio produttore di ‘Altrimenti ci arrabbiamo‘, così come la regia. Gli YouNuts! hanno girato molto meglio rispetto all’originale. Poi gli attori: sì, Spencer e Hill fantastici, sono anche due amici, però Edoardo Pesce e Alessandro Roia sono attori veri, Bud e Terence erano pure doppiati. Bisogna dire le cose come stanno. Il nostro non è un sacrilegio, a questo punto è più sacrilegio quando ho rifatto ‘Il conte Max’ di mio padre“. Così Christian De Sica all’incontro stampa di presentazione del nuovo ‘Altrimenti ci arrabbiamo’: non un remake e nemmeno un reboot ma un omaggio al film cult del 1974 e allo spirito scanzonato e fumettistico dei buddy movie all’italiana interpretati dall’amata coppia del cinema nostrano.

In sala dal 23 marzo con Lucky Red, gli YouNuts! tornano sullo schermo dopo l’esordio alla regia con ‘Sotto il sole di Riccione’ che, insieme a questo nuovo progetto, fa parte della collaborazione tra Netflix e Mediaset. “Quando ci hanno proposto questo progetto non abbiamo pensato al rischio, ma ci siamo buttati a capofitto. Era da un po’ che non si faceva un buddy movie in Italia. Ci siamo ispirati a tanti action movie e a Spielberg, anche qui come nei suoi film ci sono luoghi onirici, che non hanno tempo. Nonostante siano ‘fantastici’ lui riesce a farli diventare reali”, ha detto Antonio Usbergo del duo YouNuts!.

“Noi siamo cresciuti con i film di Bud Spencer e Terence Hill ma anche con le commedie americane. Non abbiamo fatto una ricerca per questo film ma siamo stati mossi dal nostro istinto, così come facciamo con i videoclip musicali (di Salmo, Coez, Gemitaiz, Marco Mengoni, ndr)”, ha aggiunto Niccolò Celaia degli YouNuts!. Al centro della storia ci sono Carezza (Edoardo Pesce) e Sorriso (Alessandro Roia). Cresciuti come fratelli ma allontanatisi da anni a causa di un litigio, i due devono mettere da parte antichi rancori e diversità caratteriali per ciò che hanno più a cuore: la mitica automobile “Dune Buggy” sottrattagli dall’avido Torsillo (Christian De Sica), uno speculatore edilizio senza scrupoli. Aiutati dall’intrigante e pericolosa Miriam (Alessandra Mastronardi), tra inseguimenti rocamboleschi, scazzottate e pasti a base di birra e salsicce, i due faranno di tutto per riconquistare la loro amata macchina.