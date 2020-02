VIDEO | Manfredi: “Trattenere i giovani nella propria terra con investimenti e meritrocrazia”

NAPOLI – “Bravi, competenti e con la voglia di crescere”. Sono così i giovani del Sud secondo Gaetano Manfredi, ministro dell’Università e della Ricerca che, parlando ad una iniziativa a Napoli, sottolinea come “per trattenere questi giovani” c’è bisogno di “dare loro opportunità in questa terra con investimenti, qualità nello sviluppo, possibilità sia nel pubblico, perché la pubblica amministrazione ha bisogno di competenze, sia nel privato con i grandi gruppi industriali che già ci sono nel Mezzogiorno”. “I giovani, in un mondo globale, vanno – sottolinea – nel posto in cui possono realizzare i loro sogni. È chiaro che andare via dalla propria terra comporta la perdita delle radici. Se, però, vogliamo tornino qui dobbiamo metterli in condizioni di avere un futuro di qualità con una buona politica, con investimenti giusti, ma anche occasioni di lavoro qualificato e insieme – conclude – ad un ambiente meritocratico che meriti chi vuole mettersi in gioco”.