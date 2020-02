FOTO | Da Roma alle Maldive per una vacanza studio speciale

GIOVEDI’ L’ARRIVO A MAGOODHOO

Ventiquattro ore, due aerei, uno scafo. I ragazzi e le ragazze del ‘Sereni’ sono arrivati giovedì a Magoodhoo, nell’arcipelago delle Maldive. Solcare le grosse onde a favore di crociera, in pieno oceano Indiano, ha messo a dura prova la resistenza fisica del gruppo. Ma è bastato rimettere piede a terra per capire che ne è valsa la pena. L’accoglienza riservata dagli abitanti dell’isola ha poi risollevato lo spirito degli undici studenti, sicuramente provati dal viaggio.

Il Marhe center, che l’università Bicocca ha fondato qui sull’isola, ha deciso di ospitare la scolaresca romana per accompagnarla in un percorso di conoscenza dell’ecosistema locale e degli effetti del cambiamento climatico. Diversi esperti, coordinati dal professore Paolo Galli, parleranno con gli studenti di biologia marina, tecniche di studio e ricerche innovative.

“Voglio che i miei studenti siano stimolati ad approfondire una serie di discorsi, una volta tornati da qui. È necessario vedere certi luoghi per capire”, ha commentato la dirigente Patrizia Marini, durante un primo seminario spontaneo tra gli studenti e uno dei ricercatori di Bicocca.

CORALLI E CLIMA

Sono diverse le attività pratiche e di studio che gli studenti del Sereni hanno svolto in questi giorni. Lo snorkeling lungo un pezzo della scogliera corallina di Magoodhoo ha fatto emozionare gli studenti: “È l’attività che mi è piaciuta di più- hanno commentato Chiara e Irene- è stato bello poi nel pomeriggio approfondire in aula ciò che avevamo visto dal vivo”.

Insieme al ricercatore dell’università Bicocca Enrico Montalbetti, i giovani hanno poi fatto un approfindimento sulle cause del cambiamento climatico in corso e sulle origini delle isole Maldive, atolli nell’oceano indiano che sono precisamente un tipo di scogliera corallina. “Puntiamo molto sulla scientificità di questo progetto- ha sottolineato la dirigente scolastica Patrizia Marini- e speriamo che altri studenti possano cogliere l’opportunità eccezionale di studiare in luoghi come questi”.

Un’apertura alle scuole superiori è in effetti la direzione che il MaRhe Center sta prendendo, anche in vista dell’Expo di Dubai, come ha spiegato il direttore Paolo Galli: “Vogliamo stimolare le menti di questi studenti perché crediamo sia importante offrire loro gli strumenti per conoscere e magari in futuro diventare cultori di queste materie”. C’è già una idea per proseguire la collaborazione tra il ‘Sereni’ e il centro: mappare tutta la biodiversità botanica del MaRhe center “e portare anche qui un po’ delle nostre conoscenze agronomiche” ha raccontato Luciano, uno degli studenti.