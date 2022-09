Tagliatelle gratis contro il caro bollette, il pranzo è servito al Circolo Arci

BOLOGNA- A Bologna la protesta contro il rincaro delle bollette si fa a colpi di tagliatelle. Appuntamento con ‘Ostinati e contrari’ domani a pranzo al Circolo Arci di San Lazzaro, per un piatto di pasta al ragù gratis. “Protestiamo alla nostra maniera, ostinati contro questo attacco e, anziché chiudere, apriamo ancora di più perché l’Arci è di tutte e tutti ed è giusto e bello condividere“, spiega nell’invito il circolo, che come altri luoghi dove si fa aggregazione e partecipazione, deve fare i conti con l’aumento esponenziale del costo dell’energia. “Vi aspettiamo tutti qui a dire la vostra, un microfono aperto a chiunque per raccontare, parlare, proporre e per dirci quanto siamo contrari a questo modo di fare mercato“, esorta l’Arci di San Lazzaro.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it