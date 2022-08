Apprensione per Renato Pozzetto: l’attore ricoverato per un malore

Renato Pozzetto è ricoverato al Circolo di Varese. L’attore è sotto osservazione da venerdì scorso a seguito di un malore. A darne notizia alcuni media locali. L’82enne si troverebbe ancora nel reparto di Medicina Generale per accertamenti ma “le sue condizioni sarebbero in miglioramento”. Due anni fa, un altro malore lo aveva costretto al ricovero al San Raffaele di Milano. Per il momento, non ci sono dettagli su quanto sia accaduto quattro giorni fa.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it