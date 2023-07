VIDEO | Ucraina, l’influencer Podolyak: l’Ue ci sostiene fino alla fine

di Alessio Pisanò

BRUXELLES – È bello vedere che qui a Bruxelles l’Ucraina sia sempre all’ordine del giorno e tutti sono molto convinti sul fatto che sosterranno l’Ucraina fino alla fine, il che mi riempie di speranza, perché è un bene che tutti stiano dalla stessa parte”. Lo ha detto Melaniya Podolyak, blogger, giornalista di Euromaidan Press e influencer ucraina intervistata a Bruxelles sul ruolo dei media internazionali durante la guerra in Ucraina.

“Io vivo a Leopoli attualmente, ma sono andata anche a Kiev: fra due mesi compirò 28 anni”, dice Podolyak raccontando la sua storia. Molti giovani ucraini, aggiunge, “hanno praticamente perso i migliori anni della loro vita per la politica, ma la guerra è stata particolarmente traumatica: alcuni di noi hanno messo in pausa i loro progetti, altri sono andati in guerra per combattere”, dice l’influencer descrivendo il suo Paese. “In questo momento, essere una giornalista in Ucraina è molto stressante- aggiunge- la propaganda russa funziona molto bene, e serve molta energia per convincere le persone del fatto che quelle sono bugie”. La retorica di Mosca “si basa su mezze verità”.



La situazione fa sì che “è molto difficile confutare qualcosa che è già stato pubblicato, e questo è ciò che i media russi hanno fatto per trent’anni”, afferma raccontando quanto sia “quasi impossibile cercare di annullare trent’anni di narrazioni che sono rimaste impresse nella memoria delle persone”. “Chiunque ritenga di dover parlare con i russi dovrebbe sicuramente farlo”, tiene a precisare. Sul ruolo di Kiev non ci sono dubbi: “Il nostro compito non è convincere i russi, ma vincere la guerra”.