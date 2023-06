Elodie lascia Milano e si trasferisce per amore: la cantante verso la convivenza con Iannone

ROMA – Continua il momento d’oro che Elodie sta vivendo, lavorativamente e sentimentalmente. La storia d’amore con Andrea Iannone starebbe per approdare al livello successivo. Sono sempre più insistenti le voci di una convivenza tra i due, fidanzati dall’estate del 2021. Secondo il settimanale Oggi, la cantante potrebbe lasciare presto Milano – dove ha acquistato casa – e trasferirsi a Lugano, nella villa del pilota.

Dal primo scatto insieme, in vacanza in Puglia, il gossip non ha mai mollato la coppia, regalando aggiornamenti costanti. Fino a qualche settimana fa, i magazine parlavano di un trasloco nel capoluogo lombardo del motociclista. Cambiati i programmi, restano uguali le intenzioni. Elodie e Iannone fanno sul serio e sono decisi a colmare la distanza.