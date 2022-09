Elodie conferma il flirt con Iannone: “Ci frequentiamo da un mese”

ROMA – “Ci conosciamo da un mese. Ci stiamo frequentando, è una bella frequentazione”. Dal salotto di Verissimo, Elodie conferma l’inizio della relazione con Andrea Iannone. “Stiamo bene, parliamo molto- rivela la cantante- ma dobbiamo ancora darci del tempo per conoscerci“.

I due si sono incontrati tramite amici comuni. Tra giornate al mare in Puglia e serate danzerecce è scoppiato il flirt. Non si sbilancia Elodie, ora al cinema con ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa.

UN FUTURO DA MAMMA?

Nel film l’artista interpreta la prima pentita di mafia garganica e appare anche in attesa di un figlio: “Ho recitato con il pancione e mi sembrava di essere incinta davvero. Me lo sono goduta- dice Elodie- perché poi nella vita non sai se certe esperienze avrai mondo di viverle”. Per un futuro come mamma, però, Elodie non si mette fretta: “Al momento non ci penso spesso alla maternità, ma non voglio negarmi l’idea della famiglia”.

