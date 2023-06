FI, Tajani: “Giovedì elezione del presidente fino al congresso”

ROMA – “Per rispettre l’articolo 19 dello statuto di Forza Italia che prevede cosa fare in caso di impedimento del presidente, giovedì si riunirà il comitato di presidenza che riunirà il consiglio nazionale che eleggerà il presidente del partito che lo guiderà fino al prossimo congresso”. Lo dice il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani nel corso di una conferenza stampa nella sede romana del partito a cui ha preso parte insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Paolo Barelli e Licia Ronzulli e del capo delegazione del Parlamento europeo, Fulvio Martusciello.

TAJANI: TELEFONATA CON MARINA, PORTEREMO AVANTI SUO PENSIERO

“Per me non è facile parlare”, ha spiegato Tajani. “Siamo ancora profondamete scossi per la scomparsa del nostro leader. È difficile guardare al futuro senza di lui, ma voleva che lo facessimo. I suoi sogni resteranno e toccherà a noi fare in modo che trasformino in realtà. Stamane ho ricevuto una telefonata di Marina Berlusconi che mi ha chiesto di ringraziare per le manifestazioni di affetto ricevute per suo padre. Mi ha autorizzato a rendere pubblico questo colloquio”. Poi Tajani ha precisato: “Un ruolo attivo di Marina Berlusconi? La telefonata è stata chiara e inequivocabile, e parlava di rispetto dei ruoli”.



TAJANI: NOSTRO PARTITO SARÀ LIBERALE, ATLANTISTA, EUROPEISTA

“Il nostro partito sarà liberale, atlantista europeista. Nostre priorità saranno la riforma della giustizia e la riduzione della pressione fiscale con il taglio del cuneo. Continueremo a batterci in parlamento per le riforme istituzionali rispettando la volontà del nostro leader. Quindi proseguiremo con la riforma della burocrazia, per la difesa dell’ambiente con una visione pragmatica e non ideologica così come affermato da lui in una delle ultime interviste”.

E ancora: “Berlusconi sarà sempre nel nostro simbolo. Questa è la sua creatura“.

FI, TAJANI: IL 29 SETTEMBRE GRANDE MANIFESTAZIONE A PAESTUM

“Il 29 settembre grande manifestazione azzurra a Paestum, per onorare la memoria di Berlusconi per far sì che lui da lassù possa vedere la mobilitazione del suo movimento. Andremo avanti senza timore del confronto perché siappiamo di essere portatori di un grande sogno”, ha detto Tajani.