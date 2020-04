VIDEO | Coronavirus, ora la mostra ‘Uniform’ al Mast si visita online

BOLOGNA – Gli spazi espositivi del Mast di Bologna sono chiusi a causa dell’emergenza coronavirus, ma online sono disponibili contenuti inediti dedicati alla mostra ‘Uniform into the work-out of the work‘. Lo annuncia, in una nota, la Fondazione Mast.

In particolare, ogni settimana verrà pubblicato sul sito della Fondazione e sulla pagina Facebook un nuovo contributo dall’archivio del Mast, scelto tra conferenze, interviste e tavole rotonde e altri contenuti inediti dei protagonisti di ‘Uniform’.

Un’occasione per “fare una visita guidata della mostra con il curatore Urs Stahel e per scoprire i contributi speciali degli artisti sulle loro opere esposte”.

Sempre sul sito della Fondazione, infine, è disponibile “una raccolta di pensieri e riflessioni sulla fotografia dai quaderni dei laboratori per bambini e ragazzi”.

La mostra collettiva Uniform, inaugurata a fine gennaio, raccoglie nelle immagini di 44 fotografi così come nei ritratti industriali di Walead Beshty, indaga sul concetto e sulla storia recente dell’uniforme. Cosa ci si può trovare? Casacche divise, tute e grembiuli, colletti blu ‘contro’ colletti bianchi. La riluttanza all’abbigliamento professionale che prevale sull’orgoglio di sentirsi parte di un gruppo, che ti include, ma anche l’individualismo avvertito come una gabbia, che ti esclude