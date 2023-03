VIDEO | Scontri a Napoli, Santanchè: “Danno di immagine per colpa di cretini”

NAPOLI – “Certo che è un danno di immagine e non c’è ombra di dubbio che lo sia. È un peccato che uno sport così importante come il calcio, per colpa di alcuni cretini o delinquenti, ci rovini l’immagine”. Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché interpellata, a margine dell’apertura della 26esima Borsa Mediterranea del Turismo, in corso fino a sabato nella Mostra d’Oltremare di Napoli, su quanto accaduto ieri in città prima e dopo il match di Champions League Napoli-Eintracht. Rispondendo ai cronisti che le chiedevano se i disordini potessero essere evitati, la ministra ha risposto: “non lo so, io mi occupo di turismo”.

