Sala a Fontana: “Non sono nervoso, ma Aler resta un fallimento”

di Nicolò Rubeis

MILANO – “Il presidente di Regione Lombardia ieri ha detto che sono nervoso solo perché ho sottolineato la gestione fallimentare delle case Aler. Non sono nervoso, sono combattivo per il bene di Milano. Mi prendo io la responsabilità di dare voce a ciò che è evidente da troppo tempo: la gestione Aler è fallimentare. Punto”.



Il sindaco di Milano Giuseppe Sala risponde senza mezze misure al governatore Attilio Fontana dopo lo scambio di battute già piuttosto acceso di ieri. E ribadisce la sua posizione di contrarietà alla gestione delle case popolari di Aler, la partecipata della Regione.



Il sindaco va avanti replicando a Fontana sulla questione sicurezza: “Ho chiesto io alla ministra Lamorgese di venire a Milano e di darci una mano per gestire meglio la questione sicurezza– sottolinea- perché sono consapevole che si possa e si debba fare di più”. E “sono io che sui fondi del Pnrr sto battagliando affinché ci sia una corretta distribuzione sul territorio nazionale- conclude Sala- e i criteri di ripartizione siano il più trasparenti possibile”.

FONTANA: “SALA CONTINUA A DISCRIMINARE COMUNI CHE NON SIANO MILANO”

“Confermo, il sindaco Sala è nervoso. Anzi, molto nervoso. Lo evidenziano i toni ‘perentori’ con cui continua ad alimentare una polemica, discriminatoria verso Comuni che non siano Milano, sulla quale ieri mi sono già espresso in termini pacati e costruttivi”.

Altro giro, altra corsa: il governatore lombardo Attilio Fontana replica nuovamente al sindaco di Milano sulla questione dell’assegnazione di risorse pubbliche sollevata ieri da Sala, con tanto di affondo nei confronti dell’assessore alla Casa Alessandro Mattinzoli. “Il sindaco di Milano, invece, sentenzia e chiude il discorso addirittura con un ‘Punto’. Per me- conclude Fontana- come dicono a Milano… l’è ‘n poo tròpp comandina“.