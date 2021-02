Tg Lazio, edizione del 16 febbraio 2021

Ecco i titoli del Tg Lazio dell’edizione di oggi:

VARIANTE INGLESE SPINGE LAZIO IN ARANCIONE, VENERDÌ SI DECIDE

Dopo tre settimane di zona gialla, la variante inglese rischia di far tornare il Lazio in arancione. Venerdì si deciderà se il Lazio resterà in zona gialla o meno, ma l’indice di contagio RT è a 0.96, appena sotto la soglia che fa scattare il cambio di colore. Tanto che l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha definito la situazione “molto delicata perché è atteso nei prossimi giorni un incremento”. Sarà decisivo il monitoraggio di venerdì. Intanto giovedì partiranno le vaccinazioni per gli under 55 anni riservate agli operatori del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale.

TRASPORTI, RECORD CORSE SOPPRESSE SU LINEA ROMA NORD: OLTRE 5MILA

Diminuiscono gli utenti che fanno affidamento sulle linee ferroviarie. Aumentano le corse saltate e i disservizi. E’ la fotografia che emerge dal dossier ‘Pendolaria’ realizzato da Legambiente sul sistema di trasporto su ferro nella nostra regione. La situazione peggiore riguarda la linea ferroviaria che collega Piazzale Flaminio verso Civita Castellana e Viterbo. Nel 2020 su questa tratta sono stati soppressi oltre 5mila treni, con punte di 100 corse saltate al giorno. Male anche le linee Roma-Lido, che dal 2014 ha perso il 45% di utenti, e la Termini-Centocelle.

‘NDRANGHETA A ROMA: 33 ARRESTI PER TRAFFICO INTERNAZIONALE DROGA

Sono 33 le persone arrestate questa mattina in un’operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Roma che si è ramificata tra le province di Roma, Reggio Calabria, Venezia e Grosseto. L’indagine ha consentito di individuare un sodalizio vicino alla ‘Ndrangheta, costituito da soggetti calabresi e romani, dedito al traffico di droga. Un giro d’affari dello spaccio che costeggiava gran parte del Raccordo Anulare, da Casalotti alla Borghesiana. A gestirlo un 42enne accostato alla ‘ndrina degli Alvaro di Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria, ma stabilito ormai da tempo a Sacrofano.

IL 2021 DEL MAXXI IN 9 MOSTRE: DA SALGADO A ROSSI E GIACOMELLI

Dopo mesi di lockdown, il Maxxi è pronto a ripartire con 9 nuove mostre, 3 focus di collezione e 6 progetti speciali. Tra questi spiccano la grande mostra per celebrare i 10 anni di attività, ma anche le foto di Salgado sulle tribù dell’Amazzonia, una retrospettiva su Aldo Rossi e un’altra in cui le immagini di Mario Giacomelli dialogano con le opere di Alberto Burri. “Il Maxxi è stato chiuso ma non si è mai spento- ha detto la presidente della Fondazione, Giovanna Melandri, presentando il programma- In questo momento in cui non si può ancora viaggiare, al Maxxi è possibile incontrare il mondo, superare confini e barriere con le visioni degli artisti”.