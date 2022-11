F1, via Binotto? Ferrari smentisce: “Voci prive di fondamento”

Crediti foto: Ferrari

ROMA – Mattia Binotto non lascerà la Ferrari. “In relazione alle speculazioni apparse su alcuni organi di stampa relative alla posizione del Team Principal della Scuderia, Mattia Binotto, Ferrari comunica che si tratta di voci totalmente prive di fondamento“, si legge in un comunicato ufficiale della scuderia. L’indiscrezione della Gazzetta dello Sport, secondo cui Frederic Vasseur avrebbe preso il posto di Binotto da gennaio 2023, sarebbe priva di fondamento.

In Ferrari dal 1995 come ingegnere motorista, Binotto ha fatto parte della scuderia corse dal 1997 al 2003, periodo coinciso con i trionfi della Rossa, sotto la presidenza di Luca di Montezemolo, la direzione di Jean Todt e la guida di Michael Schumacher. A gennaio 2019 ha sostituito Maurizio Arrivabene in qualità di team principal.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it