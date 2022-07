Dalla medusa al Khanda: ecco le nuove emoji in arrivo

ROMA – Gioia, rabbia, tristezza. Ma anche paura, amore, incredulità. Queste e tante altre sono le emozioni che ogni giorno trasmettiamo ai nostri contatti attraverso le emoji. Le faccine colorate fanno ormai parte della nostra comunicazione, favorite anche dal vasto catalogo a disposizione sui nostri dispositivi. E presto ne arriveranno anche di nuove.

LE NOVITÀ IN ARRIVO

Emojipedia, il sito di riferimento delle emoji, ha diffuso una bozza di quelle che saranno le iconcine in arrivo con l’aggiornamento Unicode 15.0, previsto nei prossimi mesi. A differenza dei passati update, questa volta il numero delle nuove emoji è abbastanza ristretto. Si parla di una trentina di iconcine, di cui una buona parte sono varianti di colore di alcune già esistenti. Tra le novità assolute, invece, troviamo una la faccina che trema e la manina dello stop. Spazio anche ad alcuni animali: l’asino, l’alce, un’oca un merlo e una medusa. Per quanto riguarda i simboli, saranno aggiunti quello del Wi Fi e il Khanda, simbolo del Sikhismo. Ci saranno poi alcuni nuovi oggetti, come il ventaglio, un’ala, un pettine, le maracas, un flauto, lo zenzero e i piselli. Infine, nuove colorazioni dei cuori: grigio, celeste e rosa.

Emoji 15.0 is to be released in September 2022. Here’s every emoji in the final draft, including a plain Pink Heart #WorldEmojiDay https://t.co/WfC0WuyJ81 pic.twitter.com/P0mvWs2JPj — Emojipedia 📆🏆 (@Emojipedia) July 13, 2022

WORLD EMOJI DAY

Per celebrare le iconiche faccine, ogni anno, il 17 luglio, si festeggia il World Emoji Day. L’iniziativa è nata dal fondatore del sito Emojipedia, Jeremy Burge, che ha indetto l’evento nel 2014.

In occasione del World Emoji Day, Mulino Bianco – storico marchio che da oltre 45 anni accompagna la prima colazione degli italiani – rende omaggio alle faccine colorate trasformando in emoji un prodotto versatile, adatto a tutta la famiglia e perfetto per esprimere tante emozioni: il Pancake.

Così, Mulino Bianco ha ideato un set di dieci sticker personalizzati, che vedono come protagonisti il Pancake e gustosi ingredienti utilizzati per interpretare le diverse espressioni tipiche delle emoji.

Dieci GIF animate, caricate sul canale GIPHY di Mulino Bianco, che mostrano diverse sfumature per esprimere la propria felicità, replicabili a casa in versione ricettata con cioccolato e frutta fresca, come ananas, fragole e mirtilli.

Dall’emoji Pancake Wow per esprimere la felicità che sprizza dagli occhi, al Pancake LoL che fa ridere di gusto, dal Pancake in love quando il sentimento traspare dagli occhi a forma di cuore fino al Pancake Allingiù per guardare le cose da un nuovo punto di vista, le emoji Pancake vivranno su Instagram, Facebook e per la prima volta sbarcheranno su TikTok, con gli interventi di influencer e creators.

E sul sito Mulino Bianco una landing page dedicata con sfiziose ricette per esprimere la felicità in tutte le sue sfaccettature anche a tavola.

