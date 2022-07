Dal pallone da calcio alle mani a forma di cuore: oggi si festeggia il World Emoji Day

ROMA – Si celebra oggi, 17 luglio, la Giornata Mondiale delle Emoji ricorrenza nata nel 2014, quando il fondatore di Emojipedia (il sito che raccoglie e cataloga tutte le emoji), Jeremy Burge, decise di celebrare le ‘faccine’.

Le emoji nascono con il compito di sintetizzare gli stati d’animo: allegria, amore, tristezza, noia, approvazione e così via. Ed è proprio questo il loro vero senso: facilitare la comunicazione superando le barriere linguistiche. Il loro utilizzo è ormai sdoganato da tempo su Whatsapp, Instagram e Facebook, tant’è che negli anni le faccine vengono continuamente aggiornate parallelamente ai cambiamenti, ai temi e agli interessi più attuali della società.

LE CURIOSITÀ SULLE EMOJI

Secondo un’analisi condotta da Meta, sui profili Instagram e Facebook in Italia e nel mondo, le emoji più amate sono quelle relative agli sport e al cibo.Tra le emoji sportive più utilizzate dagli italiani ci sono, in ordine, il pallone da calcio, da basket, da pallavolo, la persona che solleva pesi e la persona che nuota . Nel mondo, invece, guidano il calcio , il cricket, il rugby e il baseball , sport molto più praticati in America.

Le emoji su cibi e bevande sono tra le preferite degli italiani, in particolare quelle legate ai festeggiamenti: la torta di compleanno , i calici alzati e la bottiglia di spumante sono le più utilizzate.

Confrontando i diversi Paesi, emergono curiosità interessanti che hanno a che fare con le diverse tradizioni culinarie. Il limone, ad esempio, rientra nella top 10 delle emoji più utilizzate solo nel Medio Oriente. L’avocado e la bevanda esotica invece, sono tra le più usare nei paesi sudafricani.

Molto apprezzate sono anche le nuove Emoji Version 14.0 rilasciate lo scorso anno: le mani a forma di cuore la faccina che trattiene le lacrime la faccina con gli occhi che sbirciano la faccina con la mano sulla bocca e la faccina che si scioglie sono le emoji più utilizzate dagli italiani nei loro contenuti social.

Inoltre, Meta ha recentemente annunciato l’ampliamento delle reazioni su Whatsapp. Da adesso si potranno utilizzare tutte le emoji per reagire a un messaggio, non solo le sei disponibili ora.

