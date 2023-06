Oltre 750 città, 45mila artisti e 9mila eventi: il 21 giugno torna la Festa della Musica

ROMA – Due milioni e mezzo di persone riempiranno piazze e strade di 757 città, cantando e ballando sulle note dei quasi 45mila artisti che si esibiranno il prossimo 21 giugno per la Festa della Musica, la kermesse di inizio estate più attesa dagli appassionati e dai professionisti dii tutta Italia. Con un testimonial di eccezione come Enrico Rava, mitico trombettista jazz, questa edizione 2023 è dedicata al tema Vivi la vita, allo stesso tempo augurio e monito rivolto a tutti, ma in particolare ai giovani, contro gli incidenti stradali. Tante, troppe ancora le vittime che si registrano ogni anno. Come Francesco Valdisseri, ucciso a Roma da un’auto in corsa. A lui, amante della musica e membro di una band, sarà dedicato un concerto in piazza Sempione, nella sua città, il 21 giugno, alla presenza del ministro dello Sport e delle Politiche giovanili, Andrea Abodi.

“Vivi la vita è un tema importantissimo, perché assistiamo a questi disastri che accadono sulle strade italiane dove i ragazzi perdono la vita. È un tema di cui si rischia di non parlare a sufficienza, ma dobbiamo spiegare ai ragazzi che la vita è un bene prezioso”, ha detto oggi il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, che contestualmente a questa 29esima edizione della Festa ha organizzato anche l’evento musicale Italia loves Romagna, il cui ricavato andrà ai territori colpiti dall’alluvione.

ALCUNI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA DA NORD A SUD

Legata a Bergamo e Brescia, capitali italiane della Cultura per il 2023 che ospiteranno gli eventi musicali il 21 e il 24 giugno, la Festa coinvolgerà tutto il Paese con novemila eventi gratuiti organizzati con l’aiuto, tra gli altri partner, delle Proloco, “da sempre al fianco di questa iniziativa”, ha tenuto a dire Antonino La Spina, presidente di Unpli. E allora il 21 giugno la scia di note da nord a sud porterà la musica sui treni della Calabria con Calabriasona, seguirà il ritmo delle fanfare del ministero della Difesa e arriverà nelle carceri con Note oltre le sbarre nella casa circondariale di Brindisi. E poi ‘I concerti per i piccoli’ de Le note dell’infanzia, l’evento ‘Freedom of hearts’ a Corleone, a Roma l’appuntamento con Allegro con fuoco, da Vivaldi a Morricone nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva e ad Altamura il concerto di Ron.

I teatri apriranno le loro porte con 50 Teatri in Festa, mentre Salvamamme ha organizzato Il tuo strumento musicale per i bambini dell’Ucraina, attraverso cui far arrivare entro il 21 giugno gli strumenti musicali per far festeggiare anche i bimbi ucraini. Una pioggia di concerti arriverà nei conservatori e negli oltre 60 luoghi della cultura del ministero, mentre al Circo Massimo la musica incontrerà lo yoga con Summer mela. L’ultimissimo concerto sarà Cosmo armonico e ci farà osservare le stelle dall’Osservatorio di Capodimonte.

SIAE E RAI PARTNER DE LA FESTA DELLA MUSICA

Partner immancabili, la Siae e la Rai, che manderà in onda uno spot dedicato a questa Festa della Musica 2023 coordinata da Paolo Masini e organizzata dall`Aipfm con un focus particolare su Alghero, dove si esibirà Enrico Rava. “Sono molto contento di fare un concerto per festeggiare la musica e lo sono particolarmente di farlo ad Alghero con un gruppo di giovani strepitosi”, ha detto il musicista oggi al Collegio Romano per la presentazione della Festa della Musica 2023.