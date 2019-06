E’ morto a 96 anni Franco Zeffirelli

ROMA – E’ morto all’età di 96 lo sceneggiatore, attore e regista Franco Zeffirelli. Lo annuncia la fondazione Zeffirelli su suo sito con una nota: “Si è spento serenamente pochi minuti fa Franco Zeffirelli. Era nato a Firenze 96 anni fa. La scomparsa è avvenuta alla fine di una lunga malattia. Seguiranno altre informazioni sul luogo e la data delle esequie. Il Maestro riposerà nel cimitero delle Porte Sante di Firenze”.



NARDELLA: ADDIO MAESTRO, FIRENZE NON TI DIMENTICHERA’

“Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai”. Così il sindaco di Firenze Dario Nardella, ricorda il regista che si è spento nella sua casa di Roma.

RAGGI: SALUTIAMO ZEFFIRELLI, RESTERÀ SUO SGUARDO ORIGINALE

“Salutiamo Franco Zeffirelli, scomparso oggi. Il suo sguardo originale e la sua forza narrativa resteranno scolpiti per sempre, nella storia del cinema italiano e internazionale”. E’ quanto fa sapere su Twitter il sindaco di Roma, Virginia Raggi.

CASELLATI: GENIO DELL’ARTE, IL CORDOGLIO MIO E DEL SENATO

“Esprimo tutto il mio cordoglio personale e come Presidente del Senato per la scomparsa del maestro Franco Zeffirelli, un genio dell’arte e della cultura che nel corso della sua carriera ha fatto della bellezza il suo linguaggio e ha portato lustro al nostro Paese anche come senatore della Repubblica”.

Lo ha dichiarato il presidente del Senato Elisabetta Casellati dopo aver appreso della scomparsa del grande regista fiorentino.

Il presidente Casellati ha ricordato ancora: “Nel mese di aprile l’ho voluto in Senato per tributargli un omaggio quale eccellenza italiana universalmente riconosciuta, capace di trasporre sui palcoscenici più importanti del mondo e sul grande schermo le atmosfere, lo spirito e le emozioni del teatro e dell’opera lirica. È stato un momento di grandissima emozione e commozione”.

“Zeffirelli lascerà un grande vuoto nella cultura italiana. Il suo genio dovrà essere ricordato quale esempio per le future generazioni”, ha concluso Casellati.