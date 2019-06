Giustizia, Bonafede: “Cambiare regole, la penso come Mattarella”

ROMA – “Io non entro nel merito di decisioni che non mi competono, ma come ministro della Giustizia ho due compiti: quello di iniziare le azioni disciplinari (cosa che ho fatto nei confronti di alcuni consiglieri) e quello di avviare un pacchetto di norme che impediscano il ripetersi di fatti come quelli emersi”. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede interviene sulla bufera che ha investito il Csm e alcuni politici del Pd, in un’intervista a ‘La Stampa’.



“La penso esattamente come il presidente della Repubblica- aggiunge il ministro- e’ necessario cambiare le regole per voltare pagina”.

Insomma, conclude Bonafede, “dobbiamo alzare un muro che tenga distante la politica dalla magistratura”.

