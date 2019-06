‘Alla ricerca dell’isola di Nim’, ‘Al Bano e Romina’ e ‘Ciao Darwin’: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Signore e Signori Al Bano e Romina Power | 21.25

Lo show che ha sancito il ritorno, dopo oltre 20 anni, il 29 Maggio 2015, di Al Bano e Romina per cantare insieme in Italia sul prestigioso palco dell’Arena di Verona.

Rai 2

Emily deve prendersi cura del fratelli minori, Ethan e Lexi, dopo che i genitori perdono la vita in un misterioso incidente stradale.

Rai 3

Ogni cosa è illuminata | 21.25

Camila Raznovich conduce la seconda stagione di Ogni cosa è illuminata. Attraverso l’alternanza tra ospiti e filmati ci parla della nostra società e dell’ambiente in cui viviamo, di presente, futuro e del percorso dell’evoluzione umana.

Rete 4

Una vita | 21.30

Felipe riesce a ottenere l’indulto per Diego, che scappa dall’ospedale per andare a trovare Blanca.

Canale 5

Ciao darwin 7 – La resurrezione | 21.15

Paolo Bonolis e Luca Laurenti conducono la settima edizione dell’irresistibile show che continua ad andare alla ricerca dell’uomo e della donna del terzo millennio.

Italia 1

Alla ricerca dell’isola di Nim | 21.20

Una bambina, rimasta sola su un’isola deserta, fa amicizia per via elettronica con il personaggio di un libro, che in realta’ e’ una scrittrice che vive in solitudine.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

Delitti: Speciale Garlasco | 21.30

Attraverso testimonianze di familiari, amici, consulenti legali e investigatori e con l’aiuto di ricostruzioni, si analizzano luci e ombre di un delitto senza precedenti, che ha sconvolto la piccola cittadina di Garlasco.

Nove

Rush Hour – Due mine vaganti | 21.25

Quando un ispettore di Hong Kong è chiamato a Los Angeles per indagare su un rapimento, l’FBI gli affianca un poliziotto di Los Angeles per distrarlo dal caso.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.