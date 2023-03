Ordine dei Fisioterapisti del Lazio, si vota dal 22 al 26 marzo

ROMA – Al via il 22 marzo le prime elezioni degli organi dell’Ordine regionale della Professione sanitaria di Fisioterapista nel Lazio. L’appuntamento è ai seggi a Roma e nelle province da mercoledì prossimo fino a domenica 26 marzo. L’Ordine dei Fisioterapisti è un’importante istituzione che ha il compito di tutelare la dignità, l’autonomia e la professionalità dei Fisioterapisti e di promuovere la qualità e dei servizi offerti alla popolazione. La partecipazione alle elezioni dell’Ordine rappresenta quindi un’opportunità importante per tutti i Fisioterapisti e professionisti di contribuire attivamente alla crescita e al miglioramento della professione, nonché alla tutela dei diritti dei pazienti. Il diritto al voto è un importante strumento di partecipazione democratica che garantisce la rappresentatività degli interessi dei professionisti all’interno dell’Ordine e promuove la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse e delle attività dell’Ordine stesso. La partecipazione attiva è fondamentale: l’invito è, quindi, rivolto a tutti i Fisioterapisti iscritti all’Ordine del Lazio. Essere parte del processo elettorale significa garantire una rappresentanza adeguata degli interessi della professione e della tutela dei diritti dei professionisti, dei pazienti, e dei cittadini.

“Con la lista ‘Il tuo Ordine’ abbiamo voluto dare un nome al nostro concetto di Ordine Professionale- si legge in una nota- Chiamandoci ‘Il tuo Ordine’ abbiamo voluto esprimere tutto il nostro desiderio di realizzare una vera e propria ‘Casa dei fisioterapisti’. Questo è stato l’obiettivo per cui molti di noi si sono sempre spesi nelle precedenti esperienze rappresentative e professionali mettendo a disposizione le proprie competenze; coerentemente con questo percorso, hanno poi continuato a lavorare negli ultimi tre anni come membri della Commissione d’Albo dei Fisioterapisti della Regione Lazio, cercando di valorizzare più possibile la professione presso le istituzioni ed accogliendo tutti coloro che hanno fatto richieste, offrendo loro consulenze sia negli ambiti del rapporto di dipendenza che in quelli della libera professione. Grazie ora all’ingresso di colleghe e colleghi che completano la lista, abbiamo ampliato le competenze del gruppo, le capacità e la voglia di innovazione necessarie per costruire un ordine moderno che sappia dare risposte adeguate ai tempi nell’ambito della fisioterapia sia ai professionisti che ai cittadini”. “Per far sì che quello dei fisioterapisti del Lazio sia veramente ‘Il tuo Ordine’- conclude il comunicato- abbiamo intenzione di attivare gruppi di lavoro aperti su tematiche di interesse della nostra figura professionale, per promuovere la partecipazione di tutti gli iscritti. Invitiamo i colleghi fisioterapisti a votare la lista ‘Il tuo Ordine'”.