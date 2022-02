Zingaretti: “Tra 18 mesi sulla Roma-Lido corse ogni 6 minuti”

ROMA – “I problemi della Roma-Lido sono scritti nella storia di un passato di fallimenti di Atac, non è che è successo per caso. Per questo la Regione l’ha ripresa in gestione e tra qualche mese entreremo: noi abbiamo già comprato i treni nuovi e stiamo investendo, rifaremo tutte le stazioni con cantieri aperti fino all’obiettivo. Ci vorrà un anno e mezzo per avere una corsa ogni 6 minuti, ma la svolta è già iniziata“. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, in una videointervista con Il Messaggero Tv.

ZINGARETTI: “ENTRO 3 AGOSTO CONCLUSI ESPROPRI PER PONTINA“

“Confidiamo entro il 3 agosto di concludere la fase degli espropri e quindi permettere all’Anas di avviare le procedure per le gare per rifare la Pontina come autostrada, sapendo che il finanziamento è stato deliberato dal Cipe su un progetto che quindi dobbiamo seguire”.