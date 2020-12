Un test per distinguere Covid da influenza: ecco come funziona

ROMA – Abbott annuncia di aver ottenuto il marchio CE per Alinity m Resp-4-Plex, il test molecolare per rilevare e differenziare SARS-CoV-2, influenza A, influenza B e virus respiratorio sinciziale (RSV) con un unico test. Si tratta di un prodotto importante all’esordio di una stagione influenzale che inizia in concomitanza con il COVID-19, e perche’ questi virus causano sintomi simili ma richiedono approcci terapeutici diversi. Il test Alinity m Resp-4-Plex puo’ essere effettuato con un unico tampone nasofaringeo raccolto da un operatore sanitario in persone con segni e sintomi di infezione delle vie respiratorie, e verra’ eseguito sul sistema Alinity m, il piu’ avanzato analizzatore di laboratorio per la biologia molecolare di Abbott per elevati volumi di test. Alinity m utilizza la tecnologia Polymerase Chain Reaction (PCR), nota per la sua elevata sensibilita’ nella rilevazione delle malattie infettive. Per contribuire a combattere la pandemia, Abbott ha accelerato la distribuzione del sistema Alinity m negli ospedali, nei centri universitari e nei laboratori, tutte strutture cruciali per l’assistenza al paziente. “Mentre gli operatori sanitari sono in prima linea nell’affrontare la pandemia da Covid-19, devono ora far fronte anche all’ulteriore afflusso derivante dall’influenza stagionale”, dichiara Andrea Wainer, Executive Vice President, Rapid and Molecular Diagnostics, Abbott. “Abbott si e’ impegnata al massimo nella fornitura di test per il Covid-19 in quanti piu’ contesti possibili, e questo nuovo test consentira’ una diagnosi e un triage rapidi ed efficienti nei pazienti che presentano sintomi respiratori, in modo che possano ricevere le cure piu’ appropriate”.

Il test Alinity Resp-4-Plex sara’ un prodotto cruciale per rilevare questi quattro virus respiratori, soprattutto durante la stagione influenzale e la concomitante pandemia da Covid-19. La tecnologia avanzata del sistema Alinity m fornisce l’automazione e un accesso su richiesta dei test, il che significa che un test urgente puo’ essere eseguito in qualsiasi momento. Questa flessibilita’ ed efficienza consentono di effettuare test per piu’ malattie, producendo al contempo risultati rapidi con volumi elevati di test. La capacita’ del test di rilevare questi virus simultaneamente con un solo tampone consentira’ anche di risparmiare sui dispositivi di raccolta, la cui domanda e’ aumentata notevolmente durante la pandemia da Covid-19. Fin dall’inizio della pandemia, Abbott ha sviluppato e introdotto test che hanno svolto un ruolo cruciale nella lotta al Covid-19. La necessita’ di una combinazione di metodologie diagnostiche per contesti diversi era ben chiara. E ora questo nuovo test avra’ un ruolo decisivo nel momento in cui gli operatori sanitari si stanno preparando ad affrontare l’arrivo della stagione influenzale. Alinity m Tra i test eseguiti sul sistema Alinity m che hanno gia’ ottenuto il marchio CE vi sono: test virologici per il virus dell’immunodeficienza umana di tipo 1 (HIV-1), per SARS-CoV-2, per il virus dell’epatite B (HBV) e per il virus dell’epatite C (HCV); test associati alle malattie sessualmente trasmissibili come Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis e Mycoplasma genitalium o il pannello CT/NG/TV/MG; e il test per i genotipi ad alto rischio del papillomavirus umano (HPV). Di facile utilizzo, questo sistema contribuira’ a migliorare il flusso di lavoro e l’efficienza dei laboratori grazie alla sua elevata capacita’ e alle tempistiche rapide, essendo in grado di effettuare fino a 1.080 test nell’arco di 24 ore, in funzione dell’attivita’ e del flusso di lavoro del laboratorio. I sistemi Alinity m sono progettati per essere piu’ efficienti – eseguire cioe’ un maggior numero di test nel minor tempo e ridurre al minimo l’errore umano – pur continuando a fornire risultati di qualita’. La disponibilita’ del sistema Alinity m e dei relativi test varia in base all’area geografica. Maggiori informazioni sono disponibili su molecular.Abbott.