Mercatini di Natale, dal Trentino all’Abruzzo dove vivere la magia delle feste

ROMA – Con il Natale alle porte cresce la voglia dei mercatini dove vivere la magia unica delle feste. Magici, sorprendenti, sognanti, golosi. I mercatini di Natale sono una tradizione irrinunciabile e l’occasione speciale per viaggiare tra scenari d’inverno fiabeschi e città d’arte. Dalle Dolomiti agli Appennini, dai borghi storici ai più caratteristici paesi, ecco dove vivere l’incanto delle feste.

IL VILLAGGIO DI NATALE SUL LAGO DI GARDA (TN)

Le luci si specchiano sul Lago di Garda e l’antico castello circondato dalle acque si veste di magia a Riva del Garda (TN) dove il Villaggio di Natale è un’immersione nel gusto e la Casa di Babbo Natale, nell’antica Rocca, è un regno in cui giocare e lasciarsi catturare dalla fantasia.

MAGIE NATALIZIE AL LAGO DI CAREZZA (BZ)

È il nome del tradizionale mercatino di Natale sostenibile che riscalda il cuore della Val d’Ega (BZ), tra le cime dolomitiche del Latemar e del Catinaccio. Dal 26 novembre al 18 dicembre 2022 si esaudisce l’incantesimo, fra tipicità artigianali, sculture di ghiaccio, leggende, il presepe a grandezza umana e musica alpina natalizia.

GLI ICONICI MERCATINI DI BRUNICO E DI BRESSANONE (BZ)

I mercatini di Natale di Brunico e di Bressanone (BZ) (dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023) sono pieni di sorprese: profumi di biscotti, brezel e gröstl, note soavi di canti natalizi, creazioni uniche, presepi, candele, giochi di luce. A Brunico il centro storico dal fascino medievale fa da sfondo romantico alle casette e alla pista di pattinaggio, con lo sguardo al Plan de Corones innevato. A Bressanone, un focolare in piazza del Duomo è acceso per ascoltare storie di Natale. Il 5 dicembre è il giorno dei Krampus e il 6 di San Nicola. La fiaba di Natale Liora prende vita con un intenso musical.

L’INCANTO DEI MERCATINI DI NATALE DI VIPITENO (BZ)

Presepi intagliati a mano e decorazioni natalizie tradizionali, giri in carrozza e pista da pattinaggio sotto la Torre delle Dodici rendono sognante l’atmosfera a Vipiteno (BZ) con i suoi speciali mercatini di Natale (dal 25 novembre 2022 al 6 gennaio 2023).

MERCATINI SOTTO LE TRE CIME DI LAVAREDO (BZ)

Concerti ed eventi musicali, la bottega di Natale sotto le mitiche Tre Cime di Lavaredo, un’esposizione di oggetti artistici ed artigianali fatti a mano, attende i viaggiatori ai mercatini di Natale di Dobbiaco (BZ), dal 25 novembre 2022 al 7 gennaio 2023.

I MERCATINI DI NATALE IN EMILIA-ROMAGNA

Tra i più suggestivi borghi dell’Emilia c’è Castell’Arquato (PC) dove colori e decorazioni, cori gospel, babbo running e tanto altro, rendono indimenticabile il “Borgo di Natale” dall’8 all’11 dicembre 2022. La bellissima Bobbio (PC) si veste a festa l’11 dicembre con mercatini, intrattenimenti per bambini e famiglie e la Sagra della Lumaca. A Grazzano Visconti (PC) dal 12 novembre all’8 gennaio 2023 ci sarà un intero Villaggio di Natale, con la casa di Babbo Natale, il luna park, la pista di ghiaccio e di cristallo, lo yeti Everest, musica e street food.

MERCATINI DI NATALE TRA ABRUZZO E MOLISE

Casette di legno con prodotti artigianali, idee regalo e tradizioni gastronomiche trasformano il cuore di Roccaraso e Castel di Sangro (AQ), in Abruzzo, al confine con il Molise, in un regno magico, fra musica dal vivo e dolci profumi. I Mercatini di Natale si svolgono nel periodo dell’Avvento e si possono raggiungere anche viaggiando a bordo del treno storico sulla Transiberiana d’Italia. Weekend speciali sono poi quello del 3 e del 10 dicembre 2022, data della ‘Ndocciata di Agnone (IS), il rito del fuoco più grande del mondo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it