Tiziano Ferro chiude il tour a Padova: la scaletta

ROMA – Con 570 mila spettatori, 14 stadi, tanti grandi ospiti e 33 canzoni in scaletta, si chiude questa sera a Padova il ‘TNZ 2023’, che ha visto finalmente tornare sui palchi italiani Tiziano Ferro dopo 6 lunghi anni dal suo ultimo live.

LEGGI ANCHE: Laura Pausini sorprende Tiziano Ferro in concerto a Bologna, sul palco il duetto improvvisato

LEGGI ANCHE: Paola & Chiara con Tiziano Ferro nel remix di una loro canzone famosa

LA SCALETTA

33 le canzoni portate sui palchi del tour. Brani che hanno segnato i 20 anni di carriera di Tiziano Ferro (da ‘Xdono’ a ‘Sere nere’, passando per ‘E Raffaella è mia’ a ‘Lo Stadio’, solo per citarne alcune) ma anche sentire per la prima volta dal vivo i suoi ultimi successi da ‘Il Mondo è nostro’.

Accetto Miracoli

Buona (Cattiva) Sorte

La Differenza Tra Me E Te

Sere Nere

Hai Delle Isole Negli Occhi

Il Mondo È Nostro

Ti Scatterò Una Foto

Xdono

Imbranato

Indietro

Destinazione Mare

L’amore È Una Cosa Semplice

Ed Ero Contentissimo

E Raffaella È Mia

Balla Per Me

Il Regalo Più Grande

Addio Mio Amore

Alla Mia Età

L’ultima Notte Al Mondo

Per Dirti Ciao!

Ti Voglio Bene

La Prima Festa Del Papà

La Vita Splendida

Stop! Dimentica

E Fuori È Buio

Potremmo Ritornare

Incanto

Il Conforto

La Fine

Rosso Relativo

Lo Stadio

Non Me Lo So Spiegare

Il Sole Esiste Per Tutti