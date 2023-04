Terzo disco per il rapper romano Fasma: “Con questi brani affronto finalmente la mia oscurità”

ROMA – Una storia ripercorsa a ritroso per ritrovare se stesso e affrontare finalmente i mostri interiori che lo hanno fatto “smettere di respirare”. È su tutte le piattaforme da oggi “Ho conosciuto la mia ombra!”, il nuovo disco di Fasma.

Il rapper, promessa della nuova generazione di artisti e al secolo Tiberio Fazioli, torna con un concept album dai toni dark e cupi. Un viaggio nell’oscurità che passa attraverso 12 tracce, anticipate da “Setiamo”, “F.B.F.M.” e “Lei parlò di lui”. A fare da collante atmosfere elettroniche e rock su un tappeto di sonorità urban, tutte create insieme al fedele producer GG.

“L’idea dell’album è nata due anni e mezzo fa- racconta alla Dire- tantissimo tempo fa. Ce ne ho messo così tanto perché per fare un album del genere ci vuole tempo. Un concept album era fuori dalle nostre corde, una cosa totalmente nuova e se una cosa è fuori dalla confort zone bisogna viverla”.

Scava nel suo passato Fasma dopo essere stato costretto a conoscere l’ombra, uscita sempre più prepotentemente dai suoi confini. “Non mi sento di esserne uscito, ho solamente capito che devo affrontarlo perché ha delle conseguenze pratiche sul mio vissuto”, spiega il romano.

“La mia paura più grande- continua- si è posta nel momento nel quale avevo iniziato a perdere un po’ quasi tutto e temevo succedesse anche con l’unica cosa che mi ha fatto bene nella vita: la musica. Così ho capito che dovevo fare qualcosa e, come sempre, la musica mi ha fatto da torcia in questa visione così tanto oscura”. In quei momenti “vediamo la necessità di chiedere aiuto come segno di vulnerabilità, di subordinazione, ma in realtà è un atto necessario. La nostra più grande forza è capire di non essere forti”.

Per tutti questi motivi, “è un disco da approfondire” e “impegnativo”, da ascoltare più volte e mai in riproduzione casuale.

FASMA PRESENTA IL DISCO A ROMA

Fasma, che quest’anno abbiamo visto ospite di Mr. Rain a Sanremo 2023, si sta già preparando per portare i nuovi brani live. “Ho bisogno di cantare e cacciare via tutti i miei demoni- dice- a novembre sarò a Roma e Milano, poi chissà”. L’artista romano presenterà “Ho conosciuto la mia ombra!” nella sua città lunedì 17 aprile con un appuntamento alla Discoteca Laziale (via Giovanni Giolitti 263 – ore 17).