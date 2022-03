Ucraina, Pistelli (Eni): “Il prezzo del gas rimarrà alto”

ROMA – Per il sistema gas “gli stoccaggi sono importanti” e “siamo messi molto meglio di altri paesi”, ma si deve “tenere conto che nella fase in cui ci troviamo il riempimento degli stoccaggi è complicato, per via di un prezzo del gas troppo alto comprarlo e immobilizzarlo nel sottosuolo, genera costi elevatissimi per gli operatori”. Ma “oltre al prezzo alto del gas, abitualmente in questa stagione le curve forward prevedono un prezzo più basso in estate, ma questo non sta succedendo in virtù della crisi che stiamo sperimentando” a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. Lapo Pistelli, direttore Public affairs Eni, lo dice in audizione alle commissioni Ambiente e Attività produttive alla Camera sul dl Bollette-energia. “C’è bisogno che il governo ponga in capo a un soggetto pubblico di ultima istanza il costo dei riempimenti- avverte Pistelli- altrimenti il prossimo anno ci sarà una prospettiva più complicata“.