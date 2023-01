“Parcheggio spettacolare di Bonaccini”, il consigliere della Lega Umbria punge

ROMA – “Bonaccini ad Assisi, accolto dai suoi ‘accoliti’ locali, ci mostra un parcheggio spettacolare”. Lo scrive in un post su Facebook, Stefano Pastorelli, capogruppo della Lega in Consiglio regionale dell’Umbria, allegando una foto in cui si vede un’auto elettorale di Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria nazionale Pd, a fianco di un cartello con un divieto di sosta.

