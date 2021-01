Crisi di governo, M5s: “Renzi trascina l’Italia nel baratro, non glielo permetteremo”

ROMA – “Ecco la figura che ci fa fare Renzi sulla stampa internazionale! Oggi l’Italia viene associata alla sua trovata di ieri: aprire l’ennesima crisi di Governo”. Cosi’ il M5s in un post su facebook.

“Abbiamo lavorato sodo per riacquistare all’estero la credibilità che gente come l’irresponsabile ‘Shish’ ci aveva fatto perdere– aggiungono i 5 stelle-, ed ecco che rischiamo di ricaderci proprio per colpa sua. Per giunta – cosa più grave di tutte – nel bel mezzo di un’emergenza sanitaria ed economica. Mentre abbiamo una campagna vaccinale in corso, mentre il comparto sanitario combatte ormai da mesi una battaglia per la vita e contro il tempo, mentre ai tavoli della politica si decide con il Recovery Plan come pianificare la ricostruzione del nostro Paese pensando al futuro, che è prossimo e che non può lasciare indietro nessuno, Renzi prova a trascinare l’Italia in un baratro. Noi non glielo permetteremo“.