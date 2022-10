Ritardi e treni soppressi, mattinata di passione per pendolari Roma-Lido

ROMA – Non basta la pioggia. Tra treni soppressi e ritardi che si accumulano sulla linea, per i pendolari della Roma-Lido è stata una nuova mattinata di passione per raggiungere la Capitale. I ritardi sulle corse partite da Ostia sono stati in media di 15 minuti, con picchi di 30 come nel caso del treno delle 7.30. Soppresse poi le partenze, sempre dal Lido, delle 7.07 e delle 8.37. Le attese sono state in media di 40 minuti, con i treni che quindi si sono riempiti oltre misura. Intanto ha oltre 17mila firme la petizione online dei pendolari che chiede alla Regione Lazio precisi impegni sulla linea “per fare un servizio minimo decente a 15 minuti di frequenza”.

Sono in via di risoluzione, invece, i problemi della linea B1 della metro B. I tecnici hanno lavorato per completare nel minor tempo possibile le verifiche tecniche nella tratta Bologna-Jonio e nel frattempo è stato attivato un servizio sostitutivo di superficie. Sempre regolare il resto della linea B nella tratta Rebibbia-Laurentina.

