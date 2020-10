Si può sorridere sul coronavirus, non è una mancanza di rispetto

ROMA – Il 15 ottobre esce nelle sale cinematografiche ‘Lockdown all’italiana’, il primo film firmato alla regia da Enrico Vanzina, rimasto ‘solo’ dopo la morte del fratello Carlo. Per lui questa pellicola rappresenta anche una ripartenza e un omaggio. Ma siccome il tema è il periodo del Covid-19, una tragedia per tanti, ed è affrontato in maniera anche ironica, ecco le polemiche. Ingiustificate e inutili.

Il film infatti, che ha come protagoniste due coppie che stanno per lasciarsi ma che sono costrette a rimanere insieme dalla forzata quarantena, racconta quei giorni visti da una parte degli italiani, e lo fa con quell’ironia che ha dominato i social anche nei mesi più brutti senza che vi fosse alcuna sollevazione popolare. Anzi, in molti hanno dato il loro contributo per strapparci una risata, anche in un periodo difficile. E oggi il volere portare nelle sale cinematografiche tutto questo, lasciando pure spazio ad alcune riflessioni, non è una mancanza di rispetto per ciò che è stato, che nessuno dimentica o sottovaluta. E’ la commedia della vita. All’italiana.