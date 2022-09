È morto Jean-Luc Godard, padre della Nouvelle Vague

ROMA – Si è spento all’età di 91 anni a Parigi il critico cinematografico e regista Jean-Luc Godard. A dare la notizia della scomparsa è stato il giornale francese Libération.

Anticonformista nella vita come nell’arte è stato tra i fondatori della Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che negli Anni 60 sconvolse le regole della cinematografia classica.

L’esordio dietro la macchina da presa è datato 1959 con “Fino all’ultimo respiro“, un film che segnerà un prima e un dopo nella settima arte per le tematiche e le novità stilistiche introdotte, divenendo fonte di ispirazione per future generazioni di cineasti, come quelli della New Hollywood. Basso budget e un linguaggio che spinge alla riflessione chiamando in causa lo spettatore, alcune delle caratteristiche di questa ‘nuova ondata’ di cui Godard fu protagonista e “Fino all’ultimo respiro” considerato il manifesto. Con questo film vinse l’Orso d’argento al Festival di Berlino nel 1960.

Nel corso della sua carriera ha diretto oltre 100 film. Tra quelli di maggior successo ci sono ‘Il disprezzo (Le Mépris)’– tratto dall’omonimo romanzo di Alberto Moravia, con Brigitte Bardot e Michel Piccoli- ‘Il bandito delle 11’ (Pierrot le fou), con protagonista Jean Paul Belmondo e ‘Questa è la mia vita (Vivre sa vie)’ con il quale nel 1963 si è aggiudicato il premio speciale della giuria alla Mostra del cinema di Venezia. Nel 2011 gli è stato conferito il premio Oscar alla Carriera.

“È stato come un’apparizione nel cinema francese. Poi è diventato un maestro. Jean-Luc Godard, il regista più iconoclasta della Nouvelle Vague, ha inventato un’arte decisamente moderna e intensamente libera. Abbiamo perso un tesoro nazionale, uno sguardo di genio”, ha dichiarato il premier francese Emmanuel Macron su Twitter commentando la morte del regista.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it