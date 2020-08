Stretta sui rientri: tamponi per chi torna da Malta, Grecia, Spagna e Croazia. Stop a ingressi dalla Colombia

ROMA – Dopo le azioni messe in atto nei giorni scorsi dalle Regioni per frenare l’aumento dei contagi ‘da rientro’, ora arriva la decisione del Governo che prevede sull’intero territorio nazionale il tampone obbligatorio per chi fa ritorno dai Paesi europei con il maggior numero di casi di Coronavirus. “Ho firmato una nuova ordinanza che prevede test molecolare o antigenico, da effettuarsi con tampone, per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta e Spagna. Inoltre si aggiunge la Colombia alla lista dei Paesi per cui è previsto divieto di ingresso e transito. Dobbiamo continuare sulla linea della prudenza per difendere i risultati raggiunti negli ultimi mesi con il sacrifico di tutti”. Lo annuncia su Facebook il ministro della Salute, Roberto Speranza.