PALERMO – Dramma ad Agira, in provincia di Enna: un neonato di sei mesi è morto dopo essere caduto dal fasciatoio. I primi soccorsi sono arrivati dai medici dell’ospedale Umberto I di Enna, che però hanno deciso il trasferimento in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma il piccolo non ce l’ha fatta.

