Da Moana Pozzi a Benedetta Rossi conduttrice: le novità di Warner Bros. Discovery

ROMA – Per la televisione è tempo di presentare i palinsesti. Oggi è stato il turno di Warner Bros. Discovery. Tra i titoli più attesi il docufilm ‘Essere Moana – Segreti e misteri’, dal 29 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove. È la storia di Moana Pozzi, icona di bellezza, fascino, sensualità e, soprattutto, donna di potere e, in alcuni casi, testimone di segreti e intrighi durante il tramonto della Prima Repubblica. Spazio anche al docufilm ‘Ares Gate: La fabbrica delle illusioni’, in anteprima il 22 luglio su discovery+ e da settembre sul Nove. Racconta il caso scottante che riguarda la morte del regista e sceneggiatore Teodosio Losito e la successiva bancarotta della Ares Film e che intreccia vicende giudiziarie a strascichi mediatici. Nell’offerta televisiva c’è anche Katia Follesa, per la prima volta alla conduzione di un programma comico, con un taglio decisamente femminile: ‘Comedy Match’. Sarà una battaglia di improvvisazione e sfide fisiche tra due squadre di comici capitanate dalle attrici Maria De Biase e Marta Zoboli.

Tra le conferme ‘Only Fun – Comico show’ (quarta stagione), sempre condotto dai PanPers ed Elettra Lamborghini, ma anche ‘Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo’ guidato da Gabriele Corsi. Il conduttore torna anche al timone del dating ‘Il contadino cerca moglie (da ottobre). E ancora, ‘Accordi&Disaccordi’ con Luca Sommi e la partecipazione di Andrea Scanzi e Marco Travaglio per commentare la scena politica italiana, il programma di interviste ‘La confessione’ condotto da Peter Gomez e Il one-man show satirico ‘Fratelli di Crozza’ (dal 22 settembre). Maurizio Crozza, confermato per altre 3 stagioni, torna per raccontare i fatti di stretta attualità politica e sociale con i suoi immancabili e pungenti monologhi e attraverso i suoi personaggi divenuti ormai cult.

Nove, la rete ammiraglia del gruppo, nel primo semestre dell’anno consolida la sua posizione di nono canale nazionale nelle 24 ore con l’1,8% di share che in prime time sale al 2,1% di share. “Nell’ultimo anno abbiamo affrontato un passaggio fondamentale per la nostra azienda, diventando come Warner Bros. Discovery i più grandi creatori al mondo di contenuti d’intrattenimento. Tutto questo ci ha dato un grande impulso e nuovi stimoli anche a livello locale dove il nostro business televisivo è cresciuto, in share e in rilevanza editoriale e commerciale”, ha commentato Alessandro Araimo, General Manager Warner Bros. Discovery Italy & Iberia.

Novità anche su Real Time. La food star Benedetta Rossi torna a settembre sul piccolo schermo per la prima volta alla conduzione di un programma, dal titolo ‘Ricette d’Italia – Il gusto della sfida‘. Restando in tema, l’8 settembre torna ‘Bake off Italia – Dolci in forno’ con Benedetta Parodi e i giudici Ernst Knam, Damiano Carrara e Tommaso Foglia.

Dalla cucina all’amore. Giulia De Lellis alla conduzione di ‘Amore alla prova – La crisi del settimo anno’, ‘Matrimonio a prima vista Italia’ e ‘Primo appuntamento’ con Flavio Montrucchio.

Ultimo ma non ultimo, su Real Time riapre i cancelli anche ‘Il castello delle cerimonie’ per una nuova stagione ricca di festeggiamenti al Grand Hotel La Sonrisa con Donna Imma Polese e Matteo Giordano.