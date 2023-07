Che tempo che fa su Nove, Fazio: “Non siamo stati cacciati dalla Rai”

ROMA – “Non siamo stati cacciati dalla Rai. Se hai un contratto in scadenza e non arrivano risposte, pensi che sia giusto cogliere un’opportunità che ti viene offerta altrove. Non sentirete mai una parola contro la Rai, non perché è il piatto dove ho mangiato ma perché è il piatto che ho cucinato“. Così Fabio Fazio alla presentazione della 21esima edizione di ‘Che Tempo Che Fa’, che dalla tv pubblica passa sul canale Nove.

“Alla mia età e dopo quarant’anni di televisione una seconda possibilità di rinascita è il più bel regalo che si possa ricevere“, ha detto Fazio in occasione della presentazione dei palinsesti Warner Bros. Discovery. “La libertà di essere contemporanei- ha proseguito il conduttore- è il valore in cui ci siamo ritrovati con la squadra di Warner Bros. Discovery”. Da domenica 15 ottobre insieme a Fazio, come sempre, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Novità della prima edizione del programma targata Nove è lo spazio ‘Che tempo che farà’ che coinvolgerà, a partire dalle ore 19.30, Nino Frassica, Fabio Fazio, il cast, gli ospiti e anche il pubblico del programma. Alle ore 20.00 l’inizio di ‘Che Tempo Che Fa’ con la sua anteprima e le grandi interviste, per poi concludersi come da tradizione con ‘Il Tavolo’, al via dalle ore 22.00 tra conversazioni informali con gli ospiti, gag comiche e improvvisazioni. “Sul Nove faremo la stessa cosa, abbiamo deciso per sarà uguale. Il pubblico non sarà disorientato“, ha sottolineato Fazio.