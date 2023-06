Giovedì i funerali Francesco Nuti, oggi in tv una programmazione dedicata

ROMA – La Rai rende omaggio a Francesco Nuti, scomparso ieri a 68 anni dopo una lunga malattia. Il funerale sarà celebrato giovedì 15 giugno alle 15 nella Basilica di San Miniato a Monte a Firenze. Per volere della famiglia dell’attore toscano, le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata.

All’attore toscano – oltre ai servizi di Tg e Giornali Radio – saranno dedicati alcuni spazi nel palinsesto di oggi, a partire da “I Fatti Vostri”, alle 12 su Rai 2 con il ricordo del professor Umberto Broccoli, e alle 14.05 su Rai 1 in “Oggi è un altro giorno”.

Rai Movie, invece, propone alle 19.30 l'”assolo” di Nuti, dopo l’esperienza con i Giancattivi, nel film di Maurizio Ponzi “Madonna che silenzio che c’è questa sera”. Il film racconta la storia del giovane Francesco che – nella Prato degli anni ’80 – cerca un modo per sopravvivere alla disoccupazione e a una madre ingombrante. In ricordo del regista scomparso, infine, RaiPlay pubblica nella sezione “Da non perdere” l’antologia “I magnifici 4 della risata” con Roberto Benigni, Francesco Nuti, Massimo Troisi, e Carlo Verdone: quattro comici che hanno cambiato per sempre non solo il modo di ridere degli italiani, ma l’intera filiera cinematografica.