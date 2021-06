Vaccino, Ricciardi: “Decisione su AstraZeneca cambia le carte in tavola”

ROMA – “La campagna stava andando bene, questa decisione su Astrazeneca cambia le carte in tavola. C’era aumento forte della protezione fra i cittadini e questo si vedeva direttamente con il calo della mortalità. In questa pandemia c’è bisogno di un’unica catena di comando: più frammenti la comunicazione più i cittadini sono confusi, invece è necessario essere molto chiari: prendere delle decisioni basate sull’evidenza scientifica e comunicarle con coerenza e con chiarezza”. Lo dice Walter Ricciardi, consigliere scientifico del Ministro della Salute Speranza a RTL 102.5 nel programma Non Stop News.

Ricciardi aggiunge: “Io ho grande fiducia nei giovani, credo siano una generazione responsabile, poi chiaramente ci sono delle eccezioni. Ma noi sappiamo che sul totale della popolazione italiana, solo il 2/3% è anti vaccini. Non sono tra quelli che criticano: sono tra quelli che hanno sempre lavorato. Alla fine, quando gli italiani vengono chiamati a prendere decisioni responsabili, poi lo fanno sempre”.

Infine spiega che “il servizio sanitario nazionale è un asset fondamentale, che ha portato molti benefici al nostro Paese. E’ l’opera pubblica più importante che abbiamo e va preservata. La crisi ora si è abbattuta su un servizio sanitario nazionale purtroppo non adeguatamente sostenuto negli anni precedenti: pochi medici, pochi infermieri, pochi posti letto. Senza investimenti non si possono fare miracoli. E poi si deve superare il regionalismo e trovare un nuovo equilibrio“.