Malagò ri-eletto presidente del Coni: è la terza volta

ROMA – Giovanni Malagò è stato rieletto alla presidenza del Coni con 55 voti su 71. Alle sue spalle Renato Di Rocco con 13 voti, mentre una preferenza è andata alla terza candidata Antonella Bellutti. Una scheda bianca e una nulla.

MALAGÒ COMMOSSO: “GRAZIE A TUTTI, SIETE LA MIA FAMIGLIA“

“Grazie a tutti, siete la mia famiglia, mi troverete sempre dalla parte dello sport e del Coni. Viva l’Italia”. Così, con la voce rotta dalla commozione, Giovanni Malagò, appena rieletto alla presidenza del Coni dal Consiglio nazionale elettivo in corso al Tennis Club Alberto Bonacossa di Milano. “Vi devo raccontare una cosa che pochi sanno ma che molti sospettano. Ho ricevuto molte proposte in questi anni per fare delle cose belle fuori dallo sport ma non le ho mai prese in considerazione, per due motivi: prima di tutto perché ho preso un impegno nel precedente mandato con le persone che hanno detto di avere fiducia in me, poi perché per me non esiste un ruolo più bello di quello di presidente del Coni”, ha concluso Malagò.