Sarri si è dimesso, la Lazio ora cerca il suo De Rossi

Aperta la crisi dopo la sconfitta con l'Udinese. In panchina potrebbe arrivare Tommaso Rocchi

ROMA – Maurizio Sarri ha scelto la via delle dimissioni, per dire addio alla Lazio. Niente esoneri più o meno provocati. Va via lui, sancendo definitivamente la crisi della sua squadra dopo la sconfitta con l’Udinese (quarta sconfitta consecutiva e dodicesima in stagione) e l’eliminazione dalla Champions.

Dopo la Roma che licenzia Mourinho, ecco dunque l’altra metà della Capitale che dovrà cercarsi un nuovo allenatore. Magari ispirandosi alla “rivoluzione” identitaria dei giallorossi, che sembrano rinati dall’arrivo di De Rossi. Il primo nome che gira è quello di Tommaso Rocchi, ex attaccante della Lazio e attuale allenatore dell’under 14.

La decisione di Sarri è arrivata prima del confronto con la squadra. L’allenamento previsto per le 15 è stato rinviato. Non è detto che il presidente Lotito accetti le dimissioni dell’allenatore.