Silvestrini (Cna): “Il sud è strategico, senza unità il paese non riparte”

SILVESTRINI: NON È POSSIBILE POLITICA MERAMENTE KEYNESIANA

Per il segretario Generale della Cna nazionale, Sergio Silvestrini, “non è più possibile fare una politica meramente keynesiana giocando sul debito perché siamo uno dei Paesi più indebitati al mondo. Bisogna qualificare la spesa, sapere dove investire, in quali settori”.

Secondo Silvestrini “qualche volta bisogna anche ‘urticare’ le persone e scegliere. Non bisogna avere paura di scegliere perché se non si sceglie non si adottano le decisioni che servono al Paese”.

Silvestrini ha poi aggiunto: “Siamo un grande Paese ma nonostante questo ogni anno abbiamo difficoltà. Abbiamo intelligenza e imprenditoria, ma non riusciamo a compiere quel balzo in avanti che potremmo fare, vedo pigrizia e inerzia, non vedo lo scatto dei tempi migliori“.

Secondo il segretario Generale della Cna nazionale “la politica deve capire che siamo in una fase di passaggio e che servono soluzioni nuove”.