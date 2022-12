Il video a luci rosse di Gonçalo Ramos, bomber del Portogallo ai Mondiali in Qatar

ROMA – Nonostante l’eliminazione a sorpresa contro il Marocco, si continua a parlare moltissimo dell’attaccante del Portogallo Goncalo Ramos. Ma stavolta non per le sue azioni in campo (la tripletta negli ottavi di finale contro la Corea del Sud), bensì per un video diffuso su Internet in cui la punta del Benfica sembra riprendersi mentre si masturba.

Le immagini non sembrano lasciare spazio a dubbi: durante pochi secondi della clip di circa un minuto, il protagonista si riprende in volto e la somiglianza con Ramos è così lampante da poter affermare con un ragionevole grado di sicurezza che si tratti proprio del 21enne attaccante.

Dopo aver sfilato il ruolo da titolare in nazionale a sua maestà Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos si ritrova quindi ancora protagonista delle cronache, stavolta però suo malgrado. Il miglior modo per fare dimenticare il video a luci rosse? Continuare a fare parlare il campo, a suon di gol.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it