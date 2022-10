Luigi Strangis voce della Generazione Z: “Siamo liberi di indossare la gonna”

ROMA – Ventuno anni, degno esponente della generazione Zeta e giovane promessa del pop italiano. Luigi Strangis, ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, sta per tornare con un nuovo disco. Esce venerdì 14 ottobre “Voglio la gonna” (etichetta 21co e distribuito da Artist First) , progetto – un po’ rock, un po’ romantico – anticipato dal singolo “Stai bene su tutto”.

Nell’ultimo anno, il cantautore di Lamezia Terme ha vissuto un cambio di quotidianità che lo ha catapultato dalla sua cameretta ai palcoscenici di tutta Italia.

UN DISCO NATO IN TOUR

A giugno il debutto discografico con un Ep omonimo, poi in tour le registrazioni di questo nuovo album. È così che “Voglio la gonna” è lo specchio del “periodo vero che ho visssuto”, racconta all’Agenzia Dire. “Ero sempre in giro- ricorda- e questo mi spronava sempre di più, credo si senta l’energia in tutto il disco”.

Dieci i brani in tracklist che fanno da colonna sonora al desiderio di Luigi di sperimentare musicalmente, cercando di superare ogni etichetta sonora.

PAROLA CHIAVE: LIBERTÀ

Il concetto è lo stesso alla base della nascita del disco: raccontare una generazione che non si ferma davanti ad apparenze, pregiudizi e stereotipi, che vuole riprendere in mano la propria libertà.

Così arriva il titolo e la copertina, uno scatto di Luigi con la gonna. “È molto comoda, per questo la voglio”, scherza.

Il motivo reale è, però, più profondo: “Ancora oggi- spiega- c’è da fare per arrivare a un mondo senza stereotipi. Non dovrei neanche spiegare perché oggi voglio la gonna, domani un pantalone o un pantaloncino. Quello che voglio trasmettere con questo titolo è la libertà di poter essere e di poter fare qualsiasi cosa nel rispetto degli altri“.

L’INTERVISTA

L’INSTORE TOUR E I LIVE

Dopo le tappe estive, Strangis porterà i brani di “Voglio la gonna” anche sul palco dei suoi prossimi live (prodotti e distribuiti da Vivo Concerti) il 16 novembre all’Alcatraz di Milano e il 20 novembre all’Atlantico di Roma. Prima, però, c’è l’instore tour: una lunga serie di incontri con i fan.

LUIGI AL CINEMA

Luigi non si ferma alla musica. Dal 27 ottobre nei cinema del nuovo film live-action “Il Talento di Mr. Crocodile”. Nel film, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia, l’artista interpreta le canzoni italiane del coccodrillo Lyle, che nella versione originale sono cantate dal canadese Shawn Mendes.

Diretto e prodotto da Will Speck e Josh Gordon, scritto da Will Davies, “Il Talento di Mr. Crocodile” vede nel cast Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy, Brett Gelman.

